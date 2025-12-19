российский экс-чемпион обвинил Усика в выборе слабых соперников
Ковалев заявил, что украинец выбирает оппонентов, с которыми можно не напрягаться
около 20 часов назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Сергей Ковалев рассказал championat.com, по какому принципу Александр Усик (24-0, 15 KO) подбирает себе соперников:
Ну, Саня сейчас уже сам выбирает соперников. Таких боксёров, с которыми можно драться, не слишком напрягаясь. Усик достиг такого уровня.
Напомним, что в Крыму отобрали имущество Усика.
