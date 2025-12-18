Вордлі: «Однажды я найду Усика»
Фабио рассказал, как украинец сорвался с переговоров
около 17 часов назад
Чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) заявил, что его переговоры о бое с Александром Усиком (24-0, 15 KO) сорвались после победы над Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). Британца цитирует vringe.com:
На самом деле, я и команда говорили с Усиком до боя с Паркером. Я думаю, Паркер тоже вел свои переговоры. Так что он говорил с нами обоими и еще до нашего боя сказал, что будет следить за победителем и будет рад с ним встретиться. Я выиграл бой, все сделано, галочка поставлена. Все вещи были как бы подготовлены, и потом, через несколько недель, он вышел и сказал, что идет на бой с Уайлдером. Небольшое разочарование, но что есть, то есть. В конечном счете, бокс никогда не идет по прямой линии. Поэтому мне нужно просто продолжать свое движение, держаться своего пути, и однажды я его найду.
