Рой Джонс назвал свою главную ошибку в карьере
Американец считает, что если бы избежал её, никто бы не сомневался в его статусе как лучшего боксера в истории
18 минут назад
Фото: Instagra
Легендарный боксер Рой Джонс-младший признался, что считает ошибкой продолжать драться после победы над Антонио Тарвером. Американец заявил, что иначе не было бы никаких вопросов о лучшем бойце в истории. Джонса цитирует secondout.com:
Если бы я завершил карьеру после того, как впервые победил Антонио Тарвера (в 2003 году), мы бы не вели разговоры о величайшем бойце всех времен. И нам до сих пор не следует, потому что факты есть факты.
