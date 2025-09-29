Рой Джонс назвал лучшего бойца современности – это не Усик.
Легенда бокса отметил достижение Кроуфорда
около 2 часов назад
Рой Джонс-младший в интервью Titan Play ответил, кого считает лучшим боксером современности:
Сейчас я должен остановиться на Кроуфорде из-за того, насколько высоко он поднялся. Он поднялся в весе немного дальше, чем Усик. Обычно парни в нижних дивизионах немного более умелые, чем в более высоких весовых категориях. Усик очень квалифицирован для своих дивизионов, но Кроуфорд должен был быть более умелым – он перешел с 135 до 160. Это большая сфера доминирования, поэтому в этой области вы получаете намного больше мастерства. Я отдаю предпочтение Кроуфорду, но Усик занимает второе место – можете считать их 1A и 1B. Оба парня с невероятным уровнем техники.
