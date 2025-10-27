«Только один выше Усика». Кроуфорд назвал величайшего тяжеловеса всех времен
Теренс признал, что украинец уже вписал свое имя в историю
38 минут назад
Фото: Getty Images
Американский боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поделился своим мнением о самых выдающихся представителях супертяжелого веса в истории бокса — и поставил Александра Усика (24-0, 15 КО) сразу за легендарным Мохаммедом Али. В интервью The Daily Mail Кроуфорд отметил, что только Али заслуживает быть выше украинца в историческом рейтинге. По его мнению, никто другой не смог объединить мастерство, харизму и достижения на ринге так, как это сделал Мохаммед Али. Известно, когда Усик проведет следующий поединок.