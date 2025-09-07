Рой Джонс – про бой Мэйвезера с Майком Тайсоном: «Если они собираются заработать на этом деньги...»
Легендарный боксер считает, что в этом нет ничего такого
5 минут назад
Рой Джонс-младший в интервью Talk SPORT высказался о выставочном поединке Майка Тайсона и Флойда Мейвезера:
Я буду честен на 100%, я из тех парней, которые никого не ненавидят. Если они собираются сделать что-то грандиозное для публики и заработать на этом деньги, я снимаю перед ними шляпу.
Никогда не следует ненавидеть кого-то, кто зарабатывает деньги в этом виде спорта, ведь для этого этот вид спорта и существует. Забавно, что они объявили об этом на неделе всего этого хаоса, который у меня происходит, и за неделю до боя с Канело. Кто-то сказал мне, что будет большое объявление недалеко от боя Канело, и это произошло. Этот кто-то был прав.
Напомним, что бой Мейвезера и Майка Тайсона должен состояться в 2026 году.