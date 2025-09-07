Рой Джонс-младший в интервью Talk SPORT высказался о выставочном поединке Майка Тайсона и Флойда Мейвезера:

Я буду честен на 100%, я из тех парней, которые никого не ненавидят. Если они собираются сделать что-то грандиозное для публики и заработать на этом деньги, я снимаю перед ними шляпу.

Никогда не следует ненавидеть кого-то, кто зарабатывает деньги в этом виде спорта, ведь для этого этот вид спорта и существует. Забавно, что они объявили об этом на неделе всего этого хаоса, который у меня происходит, и за неделю до боя с Канело. Кто-то сказал мне, что будет большое объявление недалеко от боя Канело, и это произошло. Этот кто-то был прав.