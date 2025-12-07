Легендарный боксер Рой Джонс-младший в интервью FightHype поделился мыслями о поединке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола:

Джейк будет драться с настоящим бойцом. И если настоящий боец дерется как надо, то Джейк действительно отправится спать. Потому что ЭйДжей показал против Нганну, что он не из тех парней, которых просто подбирают на улице и говорят: «Я буду драться с Энтони Джошуа».

Нет, ЭйДжей – олимпиец, ЭйДжей – бывший чемпион мира, ЭйДжей – двукратный чемпион мира, с ЭйДжей нельзя играть. Если ты собираешься драться с ЭйДжей, ты должен иметь правильный настрой. Потому что если ты его не будешь иметь, Энтони точно это выяснит.