Известный американский специалист Тедди Атлас поделился своими мыслями о потенциальном поединке бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) против известного проспекта Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO).

Цитирует Атласа secondsout.com.

«Я думаю, что Итаума, возможно, нокаутирует Джошуа. Я ничего не отнимаю у Энтони. У него опасный правый удар, он умеет бить. Он большой и опытный. Возможно, сейчас Джошуа отчаянно хочет одержать победу и вернуть то, что потерял: статус, гордость и так далее.

Я понимаю, что это может сделать его опасным в этих аспектах. Я все это понимаю. Моя задача – понимать это как тренер. Но я верю, что быстрый ответ: да, Итаума готов к нему и даже больше».