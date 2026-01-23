Райан Гарсия и Барриос провели дебютную битву взглядов: видео
Титульный бой состоится на шоу в Лас-Вегасе
около 11 часов назад
Барриос и Гарсия / Фото - YouTube
Владелец титулов WBC в полусреднем весе Марио Барриос (29-2-2, 18 КО) и американец Райан Гарсия (24-2, 20 КО) провели первую битву взглядов.
Бой состоится 21 февраля в Лас-Вегасе.
Свой единственный бой в полусреднем весе Райан проиграл американцу Роландо Ромеро. Эта победа принесла Ромеро регулярный титул WBA, впоследствии боксер был повышен до статуса полноценного чемпиона.
Барриос свои два последних поединка завершил вничью, в частности – против 46-летнего Мэнни Пакьяо.
Напомним, Гарсия отказался от 20–25 млн за бой с Полом.