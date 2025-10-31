Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко в интервью WBN высказался о смерти легенды британского бокса Рикки Хаттона:

Это было очень неожиданно. Я знаю, что он готовился вернуться на ринг. Я был шокирован, когда прочитал новость о смерти Рикки!

Я всегда был благодарен Рикки за то, что он выбрал меня соперником и дал мне возможность показать болельщикам, что я тоже хороший боксер.

У меня только лучшие воспоминания о Хаттоне. Я уважал его до боя и после него. Мы встречались и хорошо общались – и мы также встретились снова после боя, когда он приехал в Киев. Рикки был открытым человеком. Он был очень скромным – у него не было звездной болезни. С ним было легко общаться. Его будут помнить как сильного бойца и очень хорошего человека.