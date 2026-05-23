Юный боксер из Херсонщины Ростислав Грицевич еще несколько лет назад вместе с семьей был вынужден бежать от войны. Сегодня он член молодежной сборной Украины по боксу, серебряный призер чемпионата Украины и мастер спорта, который уже открыто говорит о своей главной цели — Олимпийских играх.

Пока имя Ростислава мало известно широкой аудитории, но в боксерских кругах его называют одним из самых перспективных молодых спортсменов страны. После эвакуации из Херсонской области семья Грицевичей поселилась в Николаеве. В течение длительного времени шестеро человек — родители, трое детей и бабушка — жили в небольшой однокомнатной квартире на окраине города. Именно там Ростислав готовился к соревнованиям, восстанавливался после изнурительных тренировок и параллельно боролся за место в молодежной сборной Украины.

Бывало трудно, но я понимал, ради чего работаю. Хотелось большего и в жизни, и в спорте. Ростислав Грицевич

Тренер Ростислава и вице-президент федерации бокса Николаевской области Петр Мисаренко говорит, что бытовые условия серьезно влияли на жизнь семьи и подготовку юноши. По его словам, в маленькой квартире фактически не было возможности нормально восстанавливаться после тренировок.

Шесть человек в одной комнате - это очень сложно для любого. А для спортсмена, который тренируется дважды в день и должен постоянно восстанавливаться, — тем более. Пётр Мисаренко

Накануне чемпионата Украины Грицевичи переехали в просторную трехкомнатную квартиру в центре Николаева. Решить жилищный вопрос помог народный депутат Игорь Копытин. Копытин родом из Николаевщины и в прошлом профессионально занимался спортом — он Чемпион Европы по рукопашному бою 2009 года. Поэтому, по словам коллег, продолжает внимательно следить за спортивной жизнью региона и поддерживать молодых спортсменов.

История Ростислава Грицевича — юноши, который не оставил тренировки ни в оккупации, ни в эвакуации и пробился в молодежную сборную Украины, тронула политика. После знакомства с семьей Копытин присоединился к решению их жилищного вопроса, чтобы Ростислав мог нормально тренироваться и готовиться к соревнованиям. В новой квартире у Ростислава впервые появилась собственная комната. Там он хранит медали, кубки и просматривает записи своих поединков.

Видео: TPK MAPT

Это моя комната. Здесь мои достижения из турниров. Здесь я могу побыть один, подумать, разобрать бои, настроиться. Ростислав Грицевич

Мать спортсмена Татьяна Грицевич говорит, что переезд изменил жизнь всей семьи:

У Ростислава теперь есть своё пространство, и это очень важно. Раньше все были вместе в одной комнате. Сейчас стало намного легче и ему, и нам.

Сам Ростислав признается, что новые условия добавили ему еще больше мотивации:

Когда есть нормальный быт, хочется работать ещё больше. Хочется доказать самому себе, что всё это не зря. Ростислав Грицевич

Недавно Грицевич второй раз подряд стал серебряным призером чемпионата Украины по боксу среди молодежи. Турнир в Белой Церкви собрал около 300 сильнейших спортсменов страны. В своей весовой категории Ростислав считался одним из претендентов на золото, однако в финале сказалась травмированная сторона.

Именно по итогам этого чемпионата Ростислав выполнил норматив мастера спорта Украины. Тем не менее, останавливаться на этом он не планирует:

Это мои лучшие достижения за последний год, но это только начало. У нас уже есть мастер спорта, теперь нужно идти дальше — к заслуженному мастеру спорта и к Олимпиаде. Ростислав Грицевич

В ближайшее время он отправится на тренировочный сбор молодежной сборной Украины в Черновицкой области, после чего продолжит подготовку к новым стартам.