Холифилд — об Усике: «Он великий боец и в техническом плане умеет практически все»
Бой между украинцем и Верховеном состоится 23 мая
около 2 часов назад
Легендарный экс-чемпион мира Эвандер Холифилд поделился мыслями о навыках абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО).
Знаменитый американский боксер высоко оценил технический арсенал украинца, назвав его мастером своего дела.
Усик – великий боец. В техническом плане он умеет практически все, что должен уметь боксер. Он действительно великий боец. Но самое важное – это победа. Покажи лучшую версию себя.
Поединок состоится в субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). Прямая трансляция вечера бокса в Украине будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».
