Владимир Кириченко

Генеральный директор Bare Knuckle Дэвид Тетро для iFL TV рассказал о переговорах относительно боя бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) и бывшего обладателя титулов Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) на голых кулаках.

«Не знаю, знаете ли вы, но недавно у нас был Тайсон Фьюри на шоу в Майами. Я разговаривал со Спенсером Брауном относительно Тайсона, в частности о его возможном бою в треугольнике. Это вполне реальные разговоры. Я также вел подобные переговоры с Эгисом Климасом относительно Александра Усика.

И это двое бойцов, которых именно сейчас я очень хотел бы увидеть друг против друга в треугольнике, без перчаток. Для нас это своего рода бой мечты. По поводу некоторых других бойцов – им ещё нужно завершить немало дел в традиционном ринге и заработать те деньги, на которые они заслуживают».

Насколько серьезно Тайсон к этому относится? Я как раз хотел упомянуть о разговорах, которые состоялись в Майами с Тайсоном Фьюри, потому что видел его интервью с моим другом Гаретом Дэвисом, который был там с Тайсоном. И Тайсон фактически сказал: «Покажите мне деньги». Мы знаем, что бойцы хотят получать хорошие гонорары, но мы также знаем Тайсона Фьюри. Он шутник. Он может говорить что-то преувеличенно и так далее. Но насколько серьезно Тайсон это воспринимает? И насколько серьезно вы настроены на то, чтобы, возможно, привлечь его к BKB?

«Мы настроены чрезвычайно серьезно. Как я уже сказал, я разговаривал со Спенсером Брауном. Но в то же время мы понимаем, что сейчас он, вероятно, ведет одни из самых важных переговоров в своей жизни относительно боя с Энтони Джошуа.

Поэтому на данный момент мы не форсируем этот вопрос. Но мы уже говорили о том, что после того, как он проведет свои два последних боя в традиционном боксе, мы вернемся к этому разговору.

В то же время мы также обсуждаем возможность того, чтобы он ещё до этого стал амбассадором бренда. Так что с Тайсоном Фьюри сейчас происходит много всего. И такие же переговоры мы ведем относительно Александра Усика».

Напомним, Фьюри опубликовал постер третьего поединка.

Ранее Тайсон предложил Усику провести реванш в ноябре. Он по контракту должен боксировать с Энтони Джошуа, но заявил об отмене поединка.