Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) согласится на поединок против обладателя титула WBC в полусреднем дивизионе Райана Гарсии (25-2, 20 КО), если их будет тестировать VADA, а поединок пройдет в промежуточном весе.

Цитирует Шакура boxingnewsonline.net.

«Занималась ли VADA боем Гарсии с Марио Барриосом? Я видел Райана в поединке с Роландо Ромеро, и там он так не выглядел. Если он подерётся со мной в следующем бою, то я без проблем приму вызов, но VADA примет участие в этом.

Мы встретимся посередине (в лимите 144 фунта, – прим.). Мы две большие звезды, нам не нужен титул для боя. Я думаю, что это отличный поединок. Я здесь ради больших боёв. Наш бой с Райаном Гарсией был бы огромным и потрясающим. Я хочу подраться с ним. Если он желает провести бой, то это будет легко устроить. Нам просто необходимо убедиться, что Райан в программе VADA, что не будет никакого обмана».