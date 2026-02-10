Шакур – в топ-3 рейтинга P4P от The Ring, Усик – на вершине
Японский монстр сохранил за собой вторую позицию
около 1 часа назад
Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров независимо от весовой категории.
Обладатель титулов WBO и The Ring в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) поднялся на третью позицию.
31 января Шакур победил решением судей бывшего абсолютного Теофимо Лопеса (22-2, 13 КО).
Чемпион WBC, WBA и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) сохранил первую строчку.
Рейтинг P4P от The Ring:
1. Александр Усик
2. Наоя Иноуэ
3 (7). Шакур Стивенсон
4 (3). Джесси Родригес
5 (4). Дмитрий Бивол
6 (5). Артур Бетербиев
7 (6). Дзунто Накатани
8. Давид Бенавидес
9. Девин Хейни
10. Оскар Колласо
