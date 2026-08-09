Шелестюк победил Муньоса и стал обладателем титула WBO Internationa
Украинский ветеран выиграл единогласным решением судей
Тарас Шелестюк / Фото - Facebook
Украинский боксер полусреднего дивизиона Тарас Шелестюк (22-0-1, 12 КО) победил эквадорца Андреса Муньйоса (14-2-1, 10 КО).
Шелестюк на шоу в городе Манта (Эквадор) выиграл бой у Муньйоса единогласным решением судей по итогам 10 раундов.
На кону боя стоял титул WBO International в полусреднем дивизионе.
Для Шелестюка это первый титул с 2016 года – тогда он был чемпионом WBO NABO.
В ноябре 2025 года 40-летний украинец победил венесуэльского боксера Энтони Саэса.
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