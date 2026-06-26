Владимир Кириченко

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) в интервью ФБУ поделился воспоминаниями о мужской сборной Украины по боксу, которая завоевала пять медалей на Играх в Лондоне.

Все называют ваше поколение боксёров «золотой» сборной, в чём главный секрет этой команды?

«Я думаю, что секрета нет. Каждое поколение работало и работает усердно. У нас так сложилось, что все боксёры из разных категорий: Александр Усик – 91 кг, Василий Ломаченко – 57 кг, но при этом все мы могли выполнять одну работу. Мы все были физически готовы к этой работе. Просто так сложилось, что талантливые ребята сошлись в одно время, в разных весовых категориях.

Мы выходили и выигрывали. Мы мотивировали друг друга становиться лучше. Кроме того, я думаю, что очень влияет тот факт, когда в зале уже есть чемпион. Мы поехали в Милан на чемпионат мира-2009, и Вася Ломаченко выиграл золото. Его золото стало первым в истории независимой Украины на чемпионате мира.

Когда он стал чемпионом, многие поняли, что это возможно. Через два года у нас уже было четыре золота на чемпионате мира и серебро Дениса Беринчика. Я думаю, что именно пример Ломаченко подтолкнул нашу команду выйти на совершенно другой уровень».

Украина на Олимпийских играх-2012 выиграла два золота, серебро и две бронзы. Ломаченко и Усик победили в весе до 60 и 91 кг соответственно, Беринчик стал серебряным призёром до 64 кг, а также Гвоздик и Шелестюк добавили бронзовые медали до 81 и до 69 кг соответственно.

Напомним, Шелестюк ответил, станет ли Ломаченко снова чемпионом мира.