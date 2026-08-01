Стало известно имя соперника Шелестюка в бою за титул WBO Internationa
Поединок пройдет 8 августа
Непобеждённый украинский боксёр полусреднего веса Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) узнал имя соперника на свой следующий поединок.
Оппонентом 40-летнего украинца в бою, который состоится 8 августа в городе Манта (Эквадор), станет местный боксёр Андрес Муньос (14-1-1, 10 КО).
На кону этого противостояния будет стоять вакантный пояс чемпиона по версии WBO International в полусреднем весе.
Напомним, в своём последнем поединке в ноябре прошлого года Шелестюк одолел венесуэльца Энтони Саэса (5-7-1, 4 КО).
Шелестюк объявил дату следующего боя.
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