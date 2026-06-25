Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Тарас Шелестюк (21-0-1, 12 КО) в интервью Федерации бокса Украины поделился мыслями о возвращении в ринг бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Я был удивлен, когда он завершил карьеру. Как я слышал, это из-за травмы. Но тогда и сейчас я уверен, что он может победить многих из топ-10. К тому же, многие боксеры из его весовой категории перешли в мою весовую, так что я даже не знаю, кто там может ему составить конкуренцию.

При хороших раскладах, если промоутер подберет ему правильных соперников, он легко станет чемпионом мира. Но это возможно только, если травмы не будут мешать. Правда, интересно, в каком весе Василий будет боксировать, потому что мы видели фотографии с его, скажем так, спортивной пенсии, и там он весил, наверное, как я где-то, килограммов 70.

С годами сложнее сбрасывать вес, это влияет на организм. Но, если он чувствует, что может выдерживать большие нагрузки, и тело говорит: «ты можешь», то я думаю, что он может стать чемпионом мира снова.