Владимир Кириченко

Бен Дэвисон, тренер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO), в интервью talkSPORT ответил на вопросы о потенциале своего подопечного.

Насколько хорошим может быть Итаума? Чемпионом мира?

«Да, это несомненно. Я не думаю, что эта страна когда-либо воспитывала лучшего боксера независимо от весовой категории. Не думаю, что есть другой супертяжеловес, если не говорить об Усике, и не думаю, что есть другой британский супертяжеловес, который имеет потенциал стать лучшим боксером в мире P4P – вот что мы имеем, когда речь идет о Мозесе Итауме».

Вы бы не взяли этот бой, если бы вдруг Усик сказал: «Хорошо, я возьму бой с Мозесом»? Не рано ли для него, может еще нужно провести 1-2 боя?

«Сейчас много разговоров о том, какой бой правильный для Усика. Я твердо верю, что он должен драться с этим человеком. Сейчас нет никого с лучшими шансами победить Александра, чем Мозес Итаума. Это то, что я искренне чувствую».

Ранее Дэвисон заявил, что бой Усик – Итаума поддерживает глава Генеральной развлекательной администрации Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Напомним, 17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в первом раунде.