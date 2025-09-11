Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд для рашистских СМИ поделился своими мыслями о том, как нужно драться с украинским абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Дрозд убежден, что с украинцем необходимо работать в агрессивной манере, как это делали Майрис Бриедис и Дерек Чисора, а не пытаться непременно его переиграть.

«Не нужно пытаться переиграть его в чистом боксе. Пример Дерека Чисоры или Майриса Бриедиса показал: нужен постоянный прессинг, работа по корпусу и умение навязать бой на каждом сантиметре ринга. Это должна быть драка, а не шахматная партия».

Ранее в команде британского боксера заговорили о победе над Усиком.