Известный боксерский менеджер Сэм Джонс прекратил работу с чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Специалист на YouTube-канале talkSPORT Boxing прокомментировал свое решение, намекнув на то, что ключевые решения в карьере британского боксера принимает не сам спортсмен, а его окружение.

Честно говоря, я не хочу вдаваться в подробности. Так просто получилось. У меня был хороший год с Даниэлем и его командой, и я решил не продолжать.

Думаю, мы все знаем, что к чему. У нас у всех есть мозги, не так ли? Даниэль Дюбуа не принимает решения сам. Так что нам не нужно больше об этом говорить. Даниэль – отличный парень.

Я даже не назвал бы это конфликтом [с его отцом]. Я просто решил сам устраниться от этой ситуации. Я не был главным. Я не привык к такой ситуации. Это просто не для меня. Но я не жалею о своем решении начать с ним сотрудничество. Его отец попросил меня стать частью команды. Мне понравилось. Это было удачно. Один бой, одна победа в бою за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, и мы движемся дальше. И я искренне желаю Даниэлю всего наилучшего.