Денис Седашов

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что второй бой между чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе Дэниелем Дюбуа (23-3, 22 КО) и бывшим обладателем этого титула Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) запланирован на октябрь.

По словам главы компании Queensberry Promotions, в настоящее время команда работает над выбором локации для грандиозного вечера бокса:

Это будет в октябре. Нам просто нужно определиться с местом проведения. Сейчас мы работаем над этим вопросом и рассматриваем несколько вариантов. Думаю, в течение следующей недели или около того мы сможем обо всем объявить, и это будет потрясающий бой. Каким же замечательным был их первый поединок! Фрэнк Уоррен

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