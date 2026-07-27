Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для DAZN Boxing поделился мыслями о возможном поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе немца Агита Кабайела (27-0, 19 КО) и чемпиона WBO в хевивейте британца Дэниеля Дюбуа (23-3, 22 КО).

Как вы думаете: Кабайел или Дюбуа?

«Я думаю, Кабайел. Слушайте, я смотрел три или четыре его боя. Очень хорошо работает по корпусу. Он движется не то чтобы быстро, но защищается и бьет по корпусу.

В бою с Чжаном – первый раунд, второй раунд, нокдаун... Встал, никакого волнения, движется-движется, восстановился – и бам, бум, бум, бум!

Перед боем я говорил с Чжаном и говорил: «Осторожно с корпусом, береги корпус!». «Окей, окей, окей».

И он пропустил по корпусу.

«Кабайел как боксер постоянно давит, против него ты должен постоянно двигаться. Делать вот так, работать джебом, джебом, джебом, постоянно маневрировать. Остановился – ты мертв».

Ранее сообщалось, что Кабайел может провести бой против жертвы Усика из России.