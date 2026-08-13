Денис Седашов

В возрасте 33 лет умер пуэрториканский боксер Причард Колон. Об этом в социальных сетях сообщил его отец.

В октябре 2015 года во время боя против американца Террелла Вильямса Колон получил многочисленные запрещенные удары по затылку. В девятом раунде, после двух нокдаунов, команда Колона отказалась от продолжения поединка.

После боя спортсмен был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, после чего он провел семь месяцев в коме. Из-за необратимых повреждений головного мозга Колон больше не выходил на ринг и до конца жизни нуждался в постороннем уходе.

Ранее сообщалось, что на 38-м году жизни умер известный украинский боксер.