«Слава Богу за все»: Усик поздравил православных с праздником Крещения Господнего
Украинец обратился к своим поклонникам в соцсетях с теплыми словами
около 1 часа назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к своим болельщикам с поздравлением по случаю Крещения Господня.
Украинский боксер опубликовал короткое обращение в социальных сетях, поздравив верующих с праздником.
Слава Богу за всё. С праздником, православные.
Отметим, что по новоюлианскому календарю, которого придерживается большинство православных общин в Украине, Крещение Господне отмечают 6 января. В то же время 19 января этот праздник приходится на дату по юлианскому календарю.
