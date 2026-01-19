Денис Седашов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) обратился к своим болельщикам с поздравлением по случаю Крещения Господня.

Украинский боксер опубликовал короткое обращение в социальных сетях, поздравив верующих с праздником.

Слава Богу за всё. С праздником, православные. Александр Усик

Отметим, что по новоюлианскому календарю, которого придерживается большинство православных общин в Украине, Крещение Господне отмечают 6 января. В то же время 19 января этот праздник приходится на дату по юлианскому календарю.

