Денис Седашов

Американский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (30-0, 24 KO) рассказал, кто оказал ключевое влияние на его становление как бойца.

По словам Бенавидеса, его любительский опыт был минимальным, однако настоящую школу бокса он прошел в спаррингах с сильнейшими чемпионами мира. Слова приводит The Ring Magazine.

Я отдаю Геннадию Головкину все уважение, которое он заслуживает, потому что именно благодаря ему я стал тем бойцом, которым я являюсь сегодня. Когда я спарринговал с ним, это были настоящие бои. Он подталкивал меня к новым уровням, поэтому мне приходилось искать разные способы, чтобы не мешать, потому что он бил изо всех сил. Он заставлял меня учиться больше и повышал мой IQ, просто находясь там с ним. Снимаю шляпу перед Головкиным. Он замечательный человек и великий чемпион, как в ринге, так и вне его. Я многим ему обязан. Я многому у него научился. Я стал тем бойцом, которым я являюсь сегодня, благодаря этим спаррингам. Дэвид Бенавидес

Бетербиев и Бенавидес дали согласие на бой.