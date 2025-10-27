Спарринг партнер Александра Усика (24-0, 15 KO) Дэвид Аллен (24-8-2, 19 KO) высказался о потенциальном поединке украинца с Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Англичанина цитирует fightnews.info:

Честно говоря, нельзя сбрасывать с счетов Фабио. Уордли в хорошей форме, он жесткий, у него тяжелый удар. И Фабио стремится донести этот удар, так что нельзя ставить на нем крест. Но представляю ли я его победу над Усиком? Не очень. Не могу представить, что он приблизится к нему.

Впрочем, я был уверен, что Джозеф Паркер победит Уордли. Я должен признать свою ошибку. Я был очень неправ. Фабио постоянно становится лучше.