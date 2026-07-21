Брендон Мур, спарринг-партнер албанского боксера супертяжелого дивизиона Кристиана Пренги (20-1, 20 КО), для Sky Sports поделился ожиданиями от его поединка с британским экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

«Пренга сейчас выглядит очень хорошо на спаррингах. Это будет довольно зрелищный бой. Я думаю, у него есть неплохие шансы победить, и я думаю, что он больше Джошуа. У Джошуа просто мускулистое телосложение, но Пренга — более крупный парень.

Это будет тяжелый бой, но я думаю, что он сможет поймать Джошуа так же, как это сделал Энди Руис.

Это первый бой Эй Джея после перерыва. В его жизни было много всего — я уважаю Эй Джея, но когда ты возвращаешься на ринг после долгой паузы, тебе мешает «ржавчина». Это не пустяки.

Я сказал Пренге, что у него шанс всей жизни. Шанс, о котором я бы мечтал. Эй Джей — великий боец, и он достиг невероятных успехов в боксе.

Но Пренга имеет возможность войти в историю как боксер, который победил будущего члена Зала славы. Все должно быть идеально. Он должен сделать все безупречно».