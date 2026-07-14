Владимир Кириченко

Британский боксер в супертяжелом дивизионе британец Дэвид Аллен (26-9-2, 20 KO) для Sun Boxing заявил, что поединок между его соотечественниками экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) состоится.

«Мариуш Вах – это польский я. Он не должен сейчас драться с Тайсоном Фьюри. Это ужасный бой. Тайсон Фьюри по какой-то причине это сделает.

Но я бы лучше хотел его увидеть с кем-то вроде Пренги. Но Пренга опасен из-за своей неизвестности. Он явно может бить, он молод. Поэтому мне не очень нравится ситуация с боем против Мариуша Ваха. Но это случится, и, надеюсь, все завершится боем Джошуа – Фьюри, но я все еще сомневаюсь, что это произойдет».

Почему вы сомневаетесь?

«Я никогда не думал, что это произойдет. Не знаю. Просто не думаю, что это произойдет. Никогда не думал, что это произойдет. Тот, кто проиграет, потеряет очень много».

Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года. Перед этим боксеры проведут промежуточные поединки: Энтони – против Кристиана Пренги, Тайсон – против Мариуша Ваха.

Ранее стало известно, где Турки хочет провести мегабой между Джошуа и Фьюри.