Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) поделился на YouTube-канале Daily Mail Boxing мыслями о религиозности своего бывшего соперника, экс-чемпиона Энтони Джошуа (29-4, 26 КО), и роли духовной силы в жизни спортсмена.

Украинский боксер отметил, что ежедневные молитвы британца являются свидетельством его серьезной духовной подготовки.

Он молится каждый день. Эй Джей молится каждый день. Для меня это очень важно. Это на первом месте. Потому что, когда у тебя есть духовная сила... Твоя собственная сила мала, но духовная – огромна.

Бог – это отец всего мира. Бог говорит, что если ты живешь хорошо – он поможет и сделает твою жизнь удивительной. Если ты живешь плохо, то он заберет твою силу. И я думаю, что это справедливо. Работаешь — получаешь. Не работаешь — не получаешь.