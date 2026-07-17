Промоутер Джошуа назвал боксёра, который победит Гассиева, Дюбуа и Вордли
Это обидчик подопечного президента Matchroom
около 4 часов назадПодписаться в
Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн для IFLTV поделился мыслями о перспективах экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энди Руиса-младшего (35-2-1, 22 KO).
«Я думаю, что он станет огромной угрозой для [супертяжелого] дивизиона. У него огромная армия фанатов, он известное имя и очень хороший боец.
Когда я смотрю на текущую ситуацию в супертяжелом весе, то обращаю внимание на чемпионов. Гассиев – чемпион по версии WBA, [Руис] его победит.
Я также считаю, что он победит Дэниела Дюбуа и [бывшего обладателя титула WBO] Фабио Уорда. Верю, что он может одолеть Агита Кабайела.
Не поймите меня неправильно, он не боксировал два года, и его первый бой после возвращения состоится в начале сентября, но я верю, что он победит этих парней».
Ранее Руис подписал соглашение с Matchroom Boxing.
Энди в последний раз выходил на ринг в августе 2024-го, его бой с Джарреллом Миллером завершился вничью.
4 сентября Руис проведет поединок с Дамианом Кныбой.
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