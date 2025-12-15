Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Шеннон Бриггс для iFL TV высказался о возможном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 KO) против Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO).

«Мне нравится этот бой. Я думаю, Вайлдер заслуживает этот бой. Он тот, кто нокаутировал так много противников. Он был великим чемпионом в том смысле, что защищал титул, давал захватывающие бои. Нокаут может произойти в любую секунду. Почему бы и нет? Это добровольная защита.

Он это заслужил. Наверное, он все еще самый сильный панчер в супертяжелом весе. Все, что нужно – это один удар, особенно в супертяжелом весе. И если кто-то может нокаутировать одним ударом – это Вайлдер».