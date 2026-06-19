Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Эррол Спенс (28-1, 22 КО) для ALL THE SMOKE FIGHT поделился мыслями о поединке против экс-владельца титула в первом среднем весе Тима Цзю (27-3, 18 КО).

«Мне нравятся сомнения. Нравится, когда говорят, что я уже не тот, что стал лишь тенью самого себя. Мне не терпится показать, что я именно тот, за кого себя выдаю. Именно поэтому я еду в Австралию. Это невероятное ощущение – победить кого-то в его родном городе.

Я понял, что во мне еще что-то осталось. Мне нужны эмоции. Я знаю, что у меня еще много сил в запасе.

Возможно, после этого я завершу карьеру. Я хочу быть полностью уверенным в том, чем занимаюсь. Нужно понимать, когда пришло время остановиться. Но сейчас я полон вдохновения. Такое ощущение, будто это мой дебютный бой на профессиональном ринге».