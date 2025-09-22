Денис Седашов

Известный промоутер Эдди Хирн поделился планами относительно будущего Энтони Джошуа (28-4, 25 КО), который в социальных сетях вызвал на бой Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова приводит Sky Sports.

По его словам, 35-летний британец сначала выйдет на ринг на бой-камбэк в начале 2026 года, а уже после этого может состояться мегабой с «Цыганским королем».

Сейчас он снова тренируется, и мои разговоры с ним за последние недели были очень позитивными относительно даты возвращения. А потом я увидел его пост, адресованный Фьюри. Когда Эй Джей пишет что-то подобное, понимаешь, что он действительно в теме. Он сказал: “Поехали, я вернулся” — и именно этого мы добиваемся Эдди Хирн

Хирн добавил, что переговоров с командой Фьюри пока не было, но уверенное настроение Джошуа свидетельствует о серьезности намерений.

Мы ожидаем, что Фьюри также проведет еще один бой, если он действительно собирается встретиться с Джошуа. Пока переговоров не было, но от команды я чувствую атмосферу уверенности: "Мы уверены, что это произойдет". Хотя, пока не начали говорить, кто знает? Эдди Хирн

Среди возможных соперников для возвращения Джошуа рассматривают олимпийского чемпиона 2016 года француза Тони Йоку.

Йока точно в списке. Думаю, это будет кто-то из топ-20, но не из первой пятерки. Это должен быть опасный бой, который продемонстрирует, что мы готовы рискнуть перед большой битвой. Эдди Хирн

