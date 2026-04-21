Владимир Кириченко

Обладатель титула WBC во втором среднем весе Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) может стать следующим соперником экс-абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO), однако это пока окончательно не решено.

Об этом сообщила BoxingScene официальное лицо, связанное с переговорами.

«Он [Мбилль] является одним из главных претендентов. Кто бы ни был [соперником в сентябре], у него будет лучший гонорар в его жизни».

30-летний француз в последний раз выходил на ринг в андеркарде поединка Альвареса и Теренса Кроуфорда, когда встретился с гватемальцем Лестером Мартинесом (19-0-1, 16 КО). Бой между боксерами завершился вничью раздельным решением судей.

В январе 2026 года Мбилли стал полноценным чемпионом WBC во втором среднем весе после того, как Кроуфорд был лишен его за неуплату взноса.

Ранее сообщалось, что Канело может провести бой 15 сентября в Эр-Рияде.

Напомним, Турки Аль аш-Шейх готовит серию мегабоев с участием главных звезд мирового бокса.