«У него нет техники вообще»: Постол назвал фаворита потенциального боя Ломаченко — Наваррете
Экс-чемпион мира сделал прогноз на возможный бой
Бывший чемпион мира Виктор Постол (33-6, 12 КО) прокомментировал слухи о возможном поединке между Василием Ломаченко (18-3, 12 КО) и Эмануэлем Наваррете (40-2-1, 33 КО).
По мнению Постола, украинский боксер является бесспорным фаворитом в этом противостоянии. Слова приводит Sportnews24tv.
Я на сто процентов уверен, что Ломаченко выиграет. Я видел, как Наваррете боксировал против Дениса Беринчика. Ломаченко сильнее Дениса. Поэтому точно отдаю предпочтение Василию. Единственное, что есть у Наваррете, это сильный удар. Техники, на мой взгляд, у него нет вообще. Ему будет очень сложно попасть по Ломаченко.
Ломаченко проведет бой против филиппинца Чарли Суареса.