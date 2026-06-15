Британский боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-14, 23 КО) для Fight Hub TV рассказал, что может провести реванш с бывшим чемпионом мира американцем Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО).

«Думаю, реванш состоится. Только что Турки сказал, что хочет организовать этот бой. Более того, он планирует устроить действительно грандиозное шоу, а я ответил ему: «Знаешь что? Думаю, мне уже давно пора получить свою долю этих саудовских денег».

Могу сказать только одно: это будет невероятный бой, просто фантастический поединок. Сейчас я вроде как на пенсии, но меня постоянно зовут вернуться на ринг. Шучу, конечно.

Завершить карьеру не так просто. Мы не задумываемся об этом, пока этот момент не наступает, а потом ты уходишь на пенсию, возвращаешься домой... Чёрт, это непросто. Скоро и я завершу карьеру, но пока что не знаю, когда именно».