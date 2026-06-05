Британский ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился прогнозом на потенциальный поединок между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (25-0, 16 КО) и обладателем временного титула WBC Агитом Кабайелем (27-0, 19 КО). Слова приводит Boxing news online.

Чисора призвал украинского боксера принять этот вызов, так как считает немецкого соперника проходным вариантом.

Я считаю, что Усик должен согласиться на бой с Кабайелем, потому что это легкий поединок. Агит не так хорош, как думает о себе – Усик одолеет его меньше чем за восемь-десять раундов.

Он не какой-то там страшный соперник. Да, он нокаутировал нескольких бойцов ударами по корпусу – отлично. Но когда выходишь против элитного боксера, это совсем другая история.

В Германии этот бой, возможно, хорошо продадут, но это не тот поединок, ради которого весь мир замрет у экранов.