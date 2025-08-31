Олег Гончар

Чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) отреагировал на заявление Райана Гарсии (24-2, 20 КО), который назвал его переоценённым боксёром, что привело к горячей дискуссии в X.

Стивенсон напомнил Гарсии о его поражении от Роланда Ромеро в апреле 2025 года, когда Райан пережил нокдаун и проиграл единогласным решением судей. Шакур подчеркнул, что сам он победил «настоящего мексиканского бойца» Уильяма Сепеду в июле 2025 года, доминируя в бою благодаря техническому мастерству.

Гарсия в ответ обвинил Стивенсона в слабом выступлении в предыдущих боях против мощных соперников и настаивал, что Шакур не сталкивался с бойцами с сильным ударом. Стивенсон парировал, высмеяв отсутствие у Гарсии чемпионского титула и напомнив о его допинг-скандале после боя с Девином Хейни.

«Напиши мне, когда выиграешь свой первый чемпионский титул». Шакур Стивенсон

Напомним, ранее Шакур договорился о бою с обидчиком Джервонты Дэвиса.