Шакур и обидчик Джервонты договорились о поединке
Еще один ожесточенный бой в легком дивизионе?
около 1 часа назад
Шакур Стивенсон / Фото - Yahoo
Обладатель титула WBC в легком дивизионе Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) ответил на слова чемпиона WBA во втором полулегком весе Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО) о возможном поединке.
«То же мышление, чемпион.
Если этот другой бой не состоится – мы выйдем, бро».
Напомним, в июле этого года Шакур победил Уильяма Сепеду единогласным решением судей. В марте Ламонт провел бой с Джервонтой вничью.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес и Шакур хотят провести очный поединок.