Денис Седашов

Чемпион WBO в первом полусреднем весе Шакур Стивенсон (25-0, 11 КО) прокомментировал возможность проведения боя против обладателя титула WBC в полусредней категории Райана Гарсии (25-2, 20 КО). Слова приводит Ring Magazine.

Американец заявил, что оба боксера заинтересованы в этом бое, а потому договориться о встрече на ринге не должно быть сложно. В то же время Стивенсон подчеркнул, что единственное его условие — прохождение Гарсией допинг-тестирования VADA.

Райян сделал свое дело. Он хочет биться со мной, а я хочу биться с ним, поэтому это должно быть легко. Все, о чем я прошу, — чтобы он прошел тестирование VADA, и все было хорошо. Никакого мошенничества, и я собираюсь легко с ним справиться. Шакур Стивенсон

Отдельно боксер отметил, что стороны могут договориться о бое в промежуточной весовой категории до 65,32 кг, подчеркнув, что титул не является определяющим фактором для организации такого поединка.

Мы сойдемся посередине. Мы две большие звезды. Это большой бой. Нам не нужен пояс для боя. Он, наверное, немного увереннее в себе теперь, когда стал чемпионом. Но он немного опоздал на вечеринку. Не думаю, что титул чемпиона мира что-то изменит — он опоздал. Шакур Стивенсон

Шакур назвал двух лучших боксеров планеты, в этом списке нет Усика.