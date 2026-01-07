Даяна Ястремская в интервью btu.org.ua поделилась мыслями о игре в третьем круге турнира серии WTA500 в Брисбене с Джессикой Пегулой:

Я помню наш последний поединок. Мы тогда играли за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг. Я выступила очень круто, чётко, спокойно. Поэтому план на игру будет такой же: выйти на матч и спокойно и чётко сделать своё дело. А там — по ситуации будем смотреть, подстраиваться.

Я не загадываю. Я готовлю себя выйти в хорошем настроении и сделать всё так, как мне нужно, реализовать то, над чем я работала. Не хочу говорить о её слабых или сильных сторонах, потому что сейчас начало сезона и каждый над чем-то работал. Поэтому буду смотреть в моменте по ситуации.

Странно, что за столько лет мы больше нигде не пересекались. Так что будет интересно сыграть с Пегулой.