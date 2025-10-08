Денис Седашов

17-летний Артуро Гатти-младший, сын легендарного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти, трагически умер в Мехико 7 октября. Об этом сообщает World Boxing News.

По информации охранника, парня нашли повешенным в квартире, которую он арендовал во время отдыха в Мексике.

Напомним, отец спортсмена, Артуро Гатти-старший, трагически погиб в 2009 году в Бразилии. Его также нашли мертвым в квартире во время отдыха с семьей.

Легенда бокса внезапно умер в возрасте 46 лет.