Сын легендарного боксера Артуро Гатти найден мёртвым в Мехико
Трагедия произошла во время его отдыха в Мексике
около 1 часа назад
17-летний Артуро Гатти-младший, сын легендарного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти, трагически умер в Мехико 7 октября. Об этом сообщает World Boxing News.
По информации охранника, парня нашли повешенным в квартире, которую он арендовал во время отдыха в Мексике.
Напомним, отец спортсмена, Артуро Гатти-старший, трагически погиб в 2009 году в Бразилии. Его также нашли мертвым в квартире во время отдыха с семьей.
Легенда бокса внезапно умер в возрасте 46 лет.
