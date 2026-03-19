Денис Седашов

Британский боксёр супертяжёлого веса Дерек Чисора (36-13, 23 KO) поделился мыслями о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 KO) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Чисора отметил, что хотя новость о таком формате поединка стала для него неожиданностью, он не видит причин для критики украинца. Слова приводит The Stomping Ground.

Я этого не знал. Впервые об этом слышу... но в то же время Александр дрался со всеми. Так что, думаю, ему позволен один такой бой. Знаете, Тайсон Фьюри сделал это перед тем, как драться с Александром, и мы жаловались, а потом Александр надрал ему зад. Вот так. Так почему бы и нет? Наверное, это не тот же бой... Чего я жалуюсь? Мы едем к пирамидам... Если там не будет войны. Дерек Чисора

Бой запланирован на 23 мая и должен состояться в Гизе, Египет.

Шанс на апсет? Аспиналл рассказал, как Верхувен может победить Усика.