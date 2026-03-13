Денис Седашов

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) рассказал, что вел переговоры о бою с украинцем Александром Усиком (24-0, 15 KO), однако договориться сторонам не удалось из-за затянутого процесса. Слова приводит Boxingnews 24.

По словам боксера, переговоры продвигались слишком медленно, поэтому он параллельно начал обсуждать поединок с британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 КО) и в итоге подписал контракт именно на этот бой.

У нас были переговоры с Усиком, но мы не определили дату и место. Всё было очень медленно. И пока шли переговоры с Усиком, я начал говорить с командой Дерека Чисоры. Дерек Чисора

Бой Усика против звездного кикбоксера Рико Верховена пройдет 23 мая в Гизе.

Поединок Уайлдера против британца Дерека Чисоры состоится 4 апреля на The O2 Arena в Лондоне.

