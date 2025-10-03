Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о возможной травме Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО) ещё перед поединком с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО). Слова американца приводит vringe.com:

Возможно. А может, это хорошая тема, чтобы обсудить реванш. Лично я считаю, что Канело не очень часто использует джебы в своих боях. Его джеб никогда не выделялся. У него разнообразные атаки, разнообразный арсенал, иногда это довольно креативно, но его джеб реально не его сильная сторона, особенно в боях против левшей. Я реально не замечал большого количества джебов в боях против Лары, Траута и даже Сондерса. Он провел тогда хороший бой, но не особо использовал джеб.

Если люди хотят создать из этого тему для разговора под реванш, то, на мой взгляд, это единственный вариант, чтобы сделать это и убедиться, что пояса не будут в заложниках. Если Кроуфорд не собирается продолжать карьеру в 76,2 кг, но будет реванш – хорошо, он сохраняет титулы до реванша. В ином случае, я хотел бы, чтобы пояса стали вакантными, и весовая категория могла продолжать жить. Я не вижу, как Кроуфорд останется в 76,2 кг. Но, возможно, это начало разговоров о реванше. Хотя лично я не считаю, что будет какая-то разница. Он в любом случае не наносит много джебов. Еще раз, это бой против левши, и Канело обычно использует джеб не так активно.