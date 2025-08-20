Олег Гончар

Тренер британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаума (13-0, 11 КО) Бен Дэвисон прокомментировал возможный поединок своего подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Об этом он рассказал порталу Boxing News 24/7.

Дэвисон заявил, что бой поддерживает глава Генеральной развлекательной администрации Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, и это не только про деньги, а про шанс для Итаума проверить себя против одного из лучших супертяжеловесов в истории.

«Усик еще не сталкивался с кем-то вроде Мозеса — быстрым, ловким, с высоким боксерским IQ и мощным ударом. Таких просто не было». Бен Дэвисон

Тренер подчеркнул, что для подготовки к Усику Итауме нужны раунды с топовыми соперниками, и он имеет на уме несколько имен. Если же таких боев не будет, команда готова рискнуть.

Напомним, 17 августа Итаума нокаутировал Диллиана Вайта в первом раунде.