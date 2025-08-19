Олег Гончар

20-летний британский проспект супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) попал в топ-10 лучших боксеров мира в хэвивейте по версии журнала The Ring. Это произошло после яркой победы над Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Итаума нокаутировал 37-летнего Уайта в первом раунде, одержав самую значимую победу в карьере. Этот бой стал первым серьезным испытанием для молодого боксера, который ранее побеждал только менее именитых соперников.

После триумфа Итаума занял десятое место в обновленном рейтинге The Ring.

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии и владелец The Ring Турки Аль аш-Шейх выразил желание организовать бой Итаумы против абсолютного чемпиона Александра Усика.

