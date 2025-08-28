Олег Гончар

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, анонсировал новую серию боксерских ивентов под названием The Underdog, сообщает The Ring.

Проект сосредоточится на боях молодых проспектов и менее известных чемпионов, чтобы открывать новые имена в боксе.

Первый ивент состоится 11 сентября в Лас-Вегасе на арене Fontainebleau накануне супербоя Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Планируется проводить шоу ежемесячно. Название «Андердог» отражает формат поединков без явных фаворитов, где молодые боксеры будут иметь шанс заявить о себе.

В главном бою вечера чемпион WBO в легчайшем весе Энтони Оласкуага (9-1, 6 КО) будет защищать титул против Хуана Карлоса Камачо (19-1, 8 КО).

Напомним, Турки Аль аш-Шейх рассказал, что хочет организовать бой Александра Усика против Мозеса Итаумы.