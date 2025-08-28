Турки Аль аш-Шейх запускает серию боксёрских шоу The Underdog
Проект призван раскрыть новые имена в мировом боксе
около 2 часов назад
Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх, глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии, анонсировал новую серию боксерских ивентов под названием The Underdog, сообщает The Ring.
Проект сосредоточится на боях молодых проспектов и менее известных чемпионов, чтобы открывать новые имена в боксе.
Первый ивент состоится 11 сентября в Лас-Вегасе на арене Fontainebleau накануне супербоя Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Планируется проводить шоу ежемесячно. Название «Андердог» отражает формат поединков без явных фаворитов, где молодые боксеры будут иметь шанс заявить о себе.
В главном бою вечера чемпион WBO в легчайшем весе Энтони Оласкуага (9-1, 6 КО) будет защищать титул против Хуана Карлоса Камачо (19-1, 8 КО).
Напомним, Турки Аль аш-Шейх рассказал, что хочет организовать бой Александра Усика против Мозеса Итаумы.
